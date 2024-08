ALBERTONI È DI NUOVO BIANCOROSSO!

AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Albertoni.

Il portiere, classe 1995, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Genova, e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei rossoblu, l’estremo difensore ligure ha collezionato oltre 100 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali indossando le maglie di otto società in Serie C: Spal, Mantova, Pistoiese, Lucchese, Albissola, Ravenna, Renate e Catania. Con la squadra etnea ha vinto la Coppa Italia Serie C giocando da titolare la finale vinta contro il Padova.

Il portiere però ha già indossato i colori biancorossi nella stagione 2019/2020, in Serie B.

Bentornato in biancorosso Marco!