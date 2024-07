Al via la nuova stagione 2024/25. Nel pomeriggio odierno il ritrovo dei giocatori biancorossi.

Perugia, 14 luglio 2024 – Un sole rovente ha accolto nel pomeriggio odierno i giocatori dell’AC Perugia Calcio per il ritrovo in vista della nuova stagione sportiva 2024/2025.

Il primo ad arrivare Paolo Bartolomei, a seguire Luca Moro (che tra l’altro proprio oggi compie 20 anni) e tutto il resto del gruppo. A precedere tutti naturalmente lo staff biancorosso guidato dal tecnico Alessandro Vittorio Formisano. Presente anche il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli.

Dopo i saluti di rito tutti pronti a scendere in campo per la prima seduta della nuova stagione. Attivazione generale, attivazione tecnica, triangolare a tre squadre con sponde, esercitazione a gruppi e lavoro coordinativo il programma svolto nel campo centrale dell’antistadio in un’ora e trenta di lavoro.

Lunedì 15 e martedì’ 16 luglio unica seduta al mattino, ore 9:30. Doppia seduta invece mercoledì 18 luglio, ore 9:30 e ore 18 (circa), tutte aperte al pubblico.

(foto Settonce, vietata riproduzione)