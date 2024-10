ACADEMY | IL 25 OTTOBRE L’ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE

Perugia, 15 ottobre 2024 – Si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Comitato Regionale Umbro di Prepo, l’assemblea generale Academy Perugia Calcio, il consueto appuntamento d’inizio stagione dedicato alle società affiliate che fanno parte del progetto Academy.

Presidenti, dirigenti, tecnici, addetti ai lavori delle società si ritroveranno per un momento di crescita e confronto ma anche per conoscere da vicino le prossime iniziative in programma.

Oltre al Responsabile Academy Mauro Lucarini e a tutto lo staff biancorosso che cura l’organizzazione saranno presenti il presidente A.C. Perugia Calcio Javier Faroni, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi con l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia di Perugia Pierluigi Vossi, il tecnico della prima squadra Alessandro Formisano eil direttore sportivo Jacopo Giugliarelli. Parteciperà all’incontro anche il capitano della squadra, Gabriele Angella.

Ma l’assemblea proseguirà anche nella giornata di sabato 26 ottobre, questa volta sui campi del centro sportivo, per una lezione pratica tenuta dai tecnici Academy.

Il Club biancorosso ringrazia sin da ora il presidente del CRU Luigi Repace per la collaborazione e l’ospitalità.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale.