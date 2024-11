“ABBIAMO QUALCHE ASSENZA MA Chi sarà chiamato in causa dovrà farsi trovare pronto. PIÙ CHE agli avversari, sono molto concentrato nel cercare di migliorare i nostri ragazzi, cerco di trasmettere loro quello che tanti anni fa hanno insegnato a me. Per noi non sarà facile ma chiedo alla squadra di crederci, di pensare alle proprie capacità, che abbia l’umiltà di voler migliorare partita dopo partita”