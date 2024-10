VIVAIO E SCUOLA CALCIO | GRANDE GIORNATA DI SPORT CONTRO I PARI ETÀ DELLA ROMA

Bellissima giornata quella che hanno trascorso le squadre Under 13, Under 12, Under 11 e Under 9 del vivaio biancorosso che hanno affrontato, presso il centro sportivo Acqua Acetosa, i pari età della Roma.

L’Under 13 dei mister Campese e Canonici e l’Under 12 guidata da Pagliccia e Cacioni hanno subito dimostrato le proprie qualità vincendo entrambe le gare per 2-1 mentre l’Under 11 dei mister Gambini e Pizziconi e l’Under 9 dei mister Tassini, Tomoya e Ragusa hanno tenuto testa ai giallorossi uscendo però sconfitte.

Presente anche la Scuola Calcio biancorossa che ha partecipato con le rispettive categorie Under 12, Under 11, Under 10 e Under 9 mettendo in campo grinta e rispetto verso gli avversari.

Ad accompagnare i ragazzi in questa giornata romana, organizzata dal responsabile attività di base Giacomo Raschi e dal responsabile settore giovanile Giovanni D’Andrea, le famiglie dei giovani biancorossi che hanno fatto il tifo per tutta la durata delle partite.