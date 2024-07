CALENDARIO SERIE C 2024/2025 GIRONE B | SI INIZIA A PIANCASTAGNAIO, SI CHIUDE IN CASA CON IL PONTEDERA. DERBY DI ANDATA CONTRO LA TERNANA AL CURI IL 10 NOVEMBRE. “Grande equilibrio” ha confermato il ds giugliarelli

Firenze, 15 luglio 2024 – È stato pubblicato il calendario della Serie C 2024/2025 Girone B.

Il Perugia esordirà in campionato il 25 agosto (anticipi e posticipi da stabilire) in casa della Pianese, poi il 2 settembre prima gara casalinga contro la Spal.

Alla quarta giornata la sfida casalinga al Gubbio (15 settembre), poi trasferta a Pescara (22 settembre).

Il 6 e 13 ottobre due sfide casalinghe consecutive (Lucchese e Virtus Entella), la gara contro il Milan Futuro il 27 ottobre al Curi (11^ giornata), poi trasferta infrasettimanale tre giorni dopo (30 ottobre) a Sassari e altra trasferta consecutiva a Legnago il 3 novembre.

Il derby di andata si giocherà la 14^ giornata in casa al Curi (10 novembre) mentre quello di ritorno Terni il 23 marzo.

8 dicembre (penultima giornata) sfida casalinga al Campobasso, l’ultima di andata si giocherà il 15 dicembre a Pontedera e quindi a seguire la prima giornata di ritorno il 22 dicembre in casa contro la Pianese.

Sosta natalizia il 29 dicembre, si riprende il 5 gennaio a Ferrara (2^ giornata di ritorno).

Chiusura al Curi domenica 27 aprile contro il Pontedera.

“Sarà un campionato impegnativo dove ci saranno più squadre protagoniste. In certe dinamiche, tipo i derby, assomiglia ad una Serie B perché ci sarà molto equilibrio” ha commentato il direttore sportivo Giugliarelli.

Ricordiamo che il Perugia esordirà in Coppa Italia l’11 agosto in casa del Latina, in caso di passaggio del turno sfida alla vincente di Pineto/Pescara il 18 agosto al Curi.

In allegato calendario del Grifo e calendario generale.